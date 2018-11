Die komplette Bundesregierung berät heute und morgen in einer Klausur in Potsdam über Wege in die neue Zeit. In kleinem Zirkel geht es um riesige Grundsatzdebatten: Was beispielsweise wird aus Millionen von Fahrern, Arbeitern und Sachbearbeitern, deren Jobs künftig von künstlicher Intelligenz erledigt werden könnten?