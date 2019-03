Politik Anschlag in Neuseeland - Christchurch: Warum wir keine Bilder vom Attentäter zeigen Der Attentäter von Christchurch hat seine Tat live gefilmt und ins Internet gestellt – ebenso wie weitere Bilder von der Tat. Unsere Redaktion hat sich entschieden, diese nicht zu zeigen. Hier erklären wir, warum.

Die Polizei blockiert eine Straße in der Nähe des Attentats in einer Moschee in Linwood. Quelle: Mark Baker/AP/dpa