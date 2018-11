Lübeck

Das Rennen um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze der CDU geht in die entscheidende Phase. Am Donnerstag stellen sich die Kandidaten in der Lübecker Gollan-Werft auf der ersten von acht Regionalkonferenzen den Mitgliedern vor. Dazu erwartet die CDU rund 900 Teilnehmer aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Um den Posten an der Parteispitze kämpfen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sie werden zunächst den Mitgliedern ihre Konzepte für die Führung der Partei darlegen. Danach sind Fragen möglich. Über den CDU-Vorsitz entscheidet ein Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg.

Begrüßung durch Daniel Günther

Nach der Begrüßung durch den gastgebenden Landesvorsitzenden, Ministerpräsident Daniel Günther, haben die Bewerber zehn Minuten Zeit für ihre Präsentation. Die Reihenfolge wird ausgelost.

„Ich gehe davon aus, dass bei der Regionalkonferenz in Lübeck wirklich die gesamte Bandbreite der Aktuellen Themen angesprochen wird“, sagte der Kieler Regierungschef Günther der Deutschen Presse-Agentur. „Jetzt sollen sich die Mitglieder ein Urteil bilden.“ Günther hat noch nicht erklärt, welchen Bewerber er unterstützt. „Ich werde mich dazu zu gegebener Zeit äußern“, sagte er.

Knappes Rennen der Kandidaten erwartet

Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Roland Heintze rechnet mit einem sehr knappen Rennen bis zum Schluss. Die CDU habe allein mit den drei prominenten Kandidaten ein breites Personalangebot, um das sie andere Parteien sicher im Stillen beneideten. „Für die CDU ist dieser Ideenwettbewerb ein großer Gewinn, und ich habe in den letzten Tagen zum Beispiel zum Thema Steuerreform viele gute inhaltliche Impulse gehört“, sagte Heintze der dpa. „Für mich und auch die Wähler ist es wichtig, dass die Debatte sachlich und professionell mit dem notwendigen frischen Wind geführt wird.“

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Vincent Kokert erhofft sich von den drei Bewerbern für den Bundesvorsitz klare Ansagen zur künftigen Strategie seiner Partei für die neuen Länder. Einen Favoriten sieht Kokert derzeit nicht. Er rechne in Lübeck mit einer extrem spannenden Veranstaltung. „Die CDU ist derzeit die interessanteste Partei in Deutschland“, sagte Kokert.

AKK: Alle Strömungen müssen sich in der Partei wiederfinden, im Programm, aber auch in den Gremien. Vereinzelter Applaus, als sie hervorhebt, wie Gerhard Stoltenberg in den 80er Jahren die Finanzen wieder geordnet hat, die die SPD zuvor durcheinandergebracht habe.

Merz: Wenn in der CDU etwas beschlossen ist, dann dürfe es nicht in den Giftschrank kommen, wenn es der oder dem Vorsitzenden nicht gefalle.

Spahn outet sich als großer Fan der Jungen Union, die er „leider“ vor drei Jahren verlassen musste, lobt aber auch Frauenunion, Mittelstandsvereinigung etc.

Spahn bekommt 23 Sekunden Schlussapplaus. Jetzt kommen alle drei auf die Bühne: Fragerunde beginnt mit einer Frage zu den Vereinigungen in der Partei.

Spahn versucht es mit dem Wir-Gefühl: Der Wettbewerb der CDU um den Parteivorsitz sei großartig: „Wir überraschen uns gerade selbst. Wir überraschen Deutschland. Es tut unheimlich gut“, ruft er. Dann kommt ein kleiner Haken gegen Merz. Der habe Recht mit seinem Hinweis, eine Kanzlerin dürfe auf einem CSU-Parteitag nicht einfach so stehen gelassen werden wie auf dem CSU-Parteitag 2015. „Ich hätte mir gewünscht, wir hätten Sie damals an Bord gehab und Sie hätten das damals gesagt“, sagt Spahn.

Jetzt kommt Spahn auf seine Mama, die ihn gefragt habe, warum er sich das antue. Die neue Freiheit sei unter Druck von Linken, von Rechten, durch Schwulenhass, Antisemitismus. „Dafür trete ich an: Ich möchte, dass wir diese Freiheit erhalten und sie verteidigen.“

Spahn kommt auf die AFD, die in 16 Landesparlamenten sitzt. Die CDU habe es in der Hand, die auch wieder zurückzudrängen. „Umso forscher die sind, umso entschlossener kämpfen wir.“







Wir wollen Wachstum schaffen, damit Arbeitsplätze entstehen, sagt Spahn.

Spahn will, „dass wir ohne wenn und aber die Partei sind für Rechtsstaat und Innere Sicherheit“. Ein funktionierendes Gemeinwesen sei nötig, aber funktioniert es noch? „Da geht es darum, Vertrauen zurückzugewinnen. Wir müssen Digitalweltmeister werden. Wir wollen den nachfolgenden Generationen nicht nur Maxi-Schulden und Mini-Renten hinterlassen“, sagt Spahn und verweist auch auf Klima und Umwelt.

Spahn lobt Claudia Schmidtke, die nach 52 Jahren das Direktmandat für den Bundestag in Lübeck zurückerobert hat. Das kommt bei den Lübeckern gut an.

Spahn: „Wir müssen etwas verändern: Wir brauchen einen echten Neustart, Mut zum Aufbruch, Mut zur Erneuerung.“ (mäßiger Applaus)

Die CDU brauche auch einen Generationswechsel, weniger erbitterten Streit, aber Debatten. Die müssen aber muss auch immer eine Entscheidung bringen, konkrete Lösungen, Verlässlichkeit.

Jetzt kommt Spahn: „Ein Gefühl von Aufbruch“, ruft er laut. „Wir überraschen uns gerade selber, wir überraschen Deutschland.“ Dann ein Seitenhieb auf Merz, der früher schon hätte gebraucht werden können...

Wir brauchen einen besseren Prozess der Beteiligung von unten nach oben, sagt Merz, auch von Menschen, die (noch) nicht in der Partei sind. „Dann können wir wieder 40 Prozent erreichen“, sagt Merz, „und dann traue ich mir zu, die Wählerschaft der AFD zu halbieren!“ Großer Applaus, vereinzelte Jawoll!-Rufe.

