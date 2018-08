Schon jetzt ist klar: Die extreme Trockenheit hat zu Milliardenschäden in der Landwirtschaft geführt. Am Mittwoch will Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ihren Erntebericht vorlegen. Aus ihrer Partei wird nun der Ruf nach einem nennenswerten finanziellen Engagement des Bundes lauter.