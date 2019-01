Washington

Während das FBI wichtige Informanten verliert, 380.000 Regierungsmitarbeiter in den Zwangsurlaub versetzt wurden und weitere 420.000 ohne Bezahlungen arbeiten, befeuert US-Präsident Donald Trump erneut den Streit um die Finanzierung der geplanten Grenzmauer im Süden des Landes.

Mit einem neuen „Motto“ wirbt der Präsident auf Twitter für den Bau der Mauer zwischen den USA und Mexiko. „Build a wall & crime will fall“ („Baut eine Mauer und die Kriminalität wird sinken“), preist Trump reimend das geplante Bauprojekt an. „Benutzt es (Anm.: das Motto) und betet!“

Trumps gedichtete Parole hat weitere Twitter-Nutzer inspiriert. Jedoch eher stilistisch als inhaltlich. Für den neuen Slogan hagelte es Kritik – in Reimform.

„Resign and we’ll be fine“ („Tritt zurück und uns wird es gut gehen)“, kommentierte etwa eine Nutzerin. „We could play catch over it with a ball. Hurry, don’t stall, give Pelosi a call“ („Wir können über ihr Ball spielen. Beeile dich und blockiere nicht, rufe Pelosi an“ ), schrieb ein anderer.

„Große Einigkeit unter den Republikanern“

In einem weiteren Tweet lobte Trump die „Große Einigkeit“ der Republikaner. Man wolle der Kriminalität und den Drogen ein für alle Mal ein Ende setzen. Der Bau der Mauer ist ein zentrales Wahlkampfversprechen des Präsidenten.

Dem andauernden „Shutdown“ geht ein langer Streit über die Finanzierung der Grenzbefestigung voraus. Trump fordert 5,7 Milliarden Dollar (etwa 5 Milliarden Euro) für die Mauer, die von den Demokraten abgelehnt wird.

Republikaner und Demokraten im US-Senat wollen am Donnerstag einen neuen Versuch starten, um den Stillstand der US-Verwaltung zu beenden. Allerdings dürfte wohl kaum einer der beiden konkurrierenden Entwürfe die notwendigen 60 von 100 Stimmen bekommen. Die Republikaner von Präsident Donald Trump haben im Senat eine Mehrheit von 53 Sitzen.

Von RND/mkr