Beschwerde abgelehnt: Tatverdächtiger im Fall Daniel H. bleibt in Haft

Politik Chemnitz - Beschwerde abgelehnt: Tatverdächtiger im Fall Daniel H. bleibt in Haft Alaa S. war in der Nacht des gewaltsamen Todes von Daniel H. in Chemnitz zusammen mit einem zweiten Tatverdächtigen verhaftet worden. Nun hat das Oberlandesgericht Dresden entschieden hat, dass er weiter im Gefängnis bleiben muss.

Ein Grabkreuz, Fahnen, Blumen und Kerzen stehen an der Stelle, an der ein 35 Jahre alter Deutscher in der Nacht zum 26. August Opfer einer tödlichen Messerattacke geworden war. Quelle: Jan Woitas/dpa