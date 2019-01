Davos

Bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) im schweizerischen Davos treffen sich die Reichen und Mächtigen der Welt. Zumindest beim Essen gibt sich der neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro in der Öffentlichkeit bescheiden: Vor seiner Rede am Dienstag vor mehr als 3000 Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aß der Ex-Militär in einem Supermarkt zu Mittag. Auf Fotos war zu sehen, wie er sich an der Theke Kartoffeln und eine Frikadelle auf den Teller lud.

Danach setzte er sich an eine Biertischgarnitur zum Essen. „Ich habe gerade mein Essen bekommen, da habe ich zur Seite geschaut und da war Bolsonaro“, zitierte die Wirtschaftszeitung „Valor“ einen Brasilianer, der in der Schweiz lebt. Mehrere Brasilianer nutzten die Gelegenheit, um ein Selfie mit ihrem Präsidenten zu machen.

Quelle: Alan Santos/Palacio Planalto/dpa

Ganz zufällig dürfte der Auftritt in dem Alpenort nicht gewesen sein. Das brasilianische Präsidialamt verbreitete Fotos von dem Supermarktausflug. Bolsonaros Sohn Eduardo leitete einen Tweet weiter, in dem es unter einem Foto seines speisenden Vaters hieß: „Tausende Millionäre in Davos, und Bolsonaro isst mit seiner Mannschaft in einem Selbstbedienungsrestaurant.“

Quelle: Alan Santos/Palacio Planalto/dpa

