Der Verkauf Hunderter Wohnungen in der Berliner Karl-Marx-Allee an den Konzern Deutsche Wohnen beschäftigt jetzt die Staatsanwaltschaft.

Gegen Verantwortliche der Firma Predac als Verkäufer sowie einer Deutsche Wohnen-Tochter als Käufer wird wegen Verdachts des Betrugs ermittelt. Das teilte ein Sprecher der Behörde am Freitag nach einer Vorabmeldung des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ auf Anfrage mit.

Der Vorwurf: Die Beteiligten sollen Wohnungen, deren Bewohner ein Vorkaufsrecht hatten, verteuert haben, während leere Wohnungen und Gewerbeeinheiten billiger verkauft worden seien.

Mieter, die schließlich ihr Vorkaufsrecht ausübten, hätten der Deutschen Wohnen so den Erwerb der anderen Wohn- und Gewerbeeinheiten mitfinanziert. Die Anwältin einer Bewohnerin erstattete Anzeige und untersetzte diese mit einem Rechtsgutachten.

Deutsche Wohnen will durch Medienbericht über Ermittlungen erfahren haben

Die Predac hatte im Vorjahr 675 Wohnungen in drei Gebäuden, die in den 1990er Jahren privatisiert worden waren, an die Deutsche Wohnen verkauft. Bestimmte Mieter hatten auf Grundlage der Altverträge aber ein Vorkaufsrecht, von dem weit mehr als 300 schließlich auch Gebrauch machten.

Die meisten kauften ihre Wohnungen mit Hilfe eines vom Senat unterstützten Modells und reichten sie unmittelbar an die kommunale Gesellschaft Gewobag weiter.

Andere erwarben ihre Wohnung mit Hilfe zinsgünstiger Darlehen der landeseigenen Investitionsbank für sich. Sollten die Kaufpreise überhöht gewesen sein, wären also private Käufer ebenso geschädigt wie die öffentliche Hand.

Die Deutsche Wohnen hatte entsprechende Vorwürfe schon früher zurückgewiesen. Am Freitag äußerte sich das Unternehmen nicht zu den Ermittlungen, von denen man erst aus den Medien erfahren habe.

