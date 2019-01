Berlin

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat auf seiner ersten Sitzung dieses Jahres einen zusätzlichen Feiertag beschlossen. Künftig ist der 8. Mai, der Weltfrauentag, arbeitsfrei. Berlin ist das erste Bundesland, das diesen Gedenktag zum gesetzlichen Feiertag macht. Zuletzt gehörte die Hauptstadt zu den Bundesländern mit den wenigsten Feiertagen.

„Der heutige Tag ist ein ganz großes Zeichen dafür, dass wir auf dem Weg der Gleichstellung von Frau und Mann weiterkommen“, erklärte die gleichstellungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Derya Caglar, mit Blick auf den Beschluss zum 8. März. Linke und Grüne äußerten sich ähnlich.

Zuvor hatte es längere Debatten über das richtige Datum für einen neuen Feiertag und neben dem 8. März eine Vielzahl von Vorschlägen gegeben. So hatte die Linke zunächst für den 8. Mai plädiert, Kirchenvertreter für den Reformationstag. Regierungschef Michael Müller ( SPD) brachte den 18. März in Erinnerung an die Märzrevolution 1848 ins Spiel, der Beauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Tom Sello, warb für den 9. November als Tag des Mauerfalls.

CDU, FDP und AfD kritisierten, dass die Wahl auf den Frauentag fiel und nicht etwa auf den Reformationstag am 31. Oktober. Die Nordbundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen hatten sich zuletzt für den Reformationstag entschieden. Berlin hat nunmehr - wie einige andere Bundesländer auch - 10 Feiertage. Bayern hat 13, Baden-Württemberg 12.

Von RND/dpa