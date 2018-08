Canberra

Australiens Premierminister Malcolm Turnbull tritt nach einer Revolte innerhalb seiner eigenen Partei zurück. Nachfolger ist nach einer Kampfabstimmung in der Fraktion der bisherige Schatzkanzler Scott Morrison. Der gläubige, der Pfingstbewegung angehörende Christ wurde für seine umstrittene Flüchtlingspolitik bekannt.

Turnbull hatte Australien seit September 2015 regiert. Der 63-Jährige gibt den Parteivorsitz der Liberalen und damit auch das Amt des Regierungschefs auf, wie örtliche Medien am Freitag übereinstimmend berichteten. Damit hat seit 2007 kein australischer Premierminister mehr eine volle Amtszeit durchgehalten.

Angesichts schlechter Umfragewerte und einer verlorenen Nachwahl büßte der als gemäßigt geltende Politiker intern immer mehr an Rückhalt ein. Den entscheidenden Schlag versetzten ihm am Donnerstag drei prominente Minister, die gemeinsam ihren Abschied aus dem Kabinett bekanntgaben. Damit hatte Turnbull in seiner Fraktion offenbar keine Mehrheit mehr.

Die besten Chancen, neuer Regierungschef zu werden, waren dem bisherigen Innenminister Peter Dutton eingeräumt worden. Am Dienstag hatte Turnbull gegen seinen parteiinternen Gegenspieler eine Kampfabstimmung noch gewonnen. Der Sieg fiel aber zu knapp aus, um die Revolte beenden zu können.

Morrison und die Flüchtlingspolitik

Das Rennen um das Amt des Parteivorsitzenden und Regierungschefs gewann mit dem 50-jährigen Morrison letztlich ein Politiker, der für eine erbitterte Flüchtlingspolitik bekannt ist.

Unter der konservativen Koalitionsregierung von Premierminister Tony Abbott führte Morrison als Minister eine Flüchtlingspolitik ein, die Asylsuchende abhalten soll, mit Booten nach Australien zu kommen. Bootsflüchtlinge werden vom Militär entweder zurück nach Indonesien gebracht oder in abgelegenen Einwanderungslagern auf den Inselstaaten Papua-Neuguinea und Nauru untergebracht. Dieses Vorgehen wird von zahlreichen Kritikern abgelehnt.

Morrison erklärte sein Handeln damit, dass er fest daran glaube, dass der Menschenhandel gestoppt werden müsse und dass die Sicherheit der Menschen bewahrt werden müsse, die an Bord wackeliger Boote gingen, um Australien zu erreichen.

Vermittlerrolle innerhalb der Partei

Unter den am Freitag zur Wahl stehenden Kandidaten galt Morrison als bester Wirtschaftsfachmann. In der Liberal Party ist er zudem als Konservativer bekannt, der moderate Positionen akzeptiert. Es wird davon ausgegangen, dass er im Grabenkampf innerhalb der Partei eine Vermittlerrolle einnehmen kann.

Parteikollegen hatte Morrison gesagt, dass er nicht gegen den vorherigen Amtsinhaber Malcolm Turnbull antreten werde. Durch Turnbulls Rücktritt entging Morrison Vorwürfen, sich nicht loyal verhalten zu haben. Turnbull selbst sagte, er sei beeindruckt von der Entscheidung seiner Partei, Morrison als Kandidat zu wählen. Er sei „ein sehr loyaler und effektiver Schatzkanzler“, sagte Turnbull über seinen Nachfolger.

Die Liberalen regieren zusammen mit der Nationalen Partei. Das Bündnis hat nur eine Stimme Mehrheit. In allen Umfragen liegt derzeit die Labor-Opposition vorn. Spätestens im Mai 2019 muss gewählt werden.

Von RND/dpa/ap