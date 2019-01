Bremen

Die Bremer Polizei und Staatsanwaltschaft haben das Video einer Überwachungskamera veröffentlicht, das die Attacke auf den AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz zeigt. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie drei Personen Magnitz folgen. Einer der Männer attackiert Magnitz in einer schmalen Gasse von hinten und schlägt ihm gegen den Kopf. Magnitz bleibt verletzt liegen, die drei Männer laufen davon.

Das Video zeige die relevanten Sequenzen des Ablaufs in ihrer Rohfassung, aufgenommen von zwei verschiedenen Kameras in der Sankt-Pauli-Passage beim Theater am Goetheplatz, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Video zeigt kein Kantholz

Das Video widerlegt nach Ansicht der Ermittler die These der AfD, dass Magnitz mit einem Kantholz attackiert worden sei. Von einer Waffe ist auf den Bildern nichts zu sehen.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete war am Montagabend in Bremen attackiert worden, als er auf dem Heimweg von einer Veranstaltung war. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ein politisches Motiv hatten, sie sind aber weiter unbekannt.

Von pach/RND