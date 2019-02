Berlin

Der Zentralrat der Juden in Deutschland protestiert gegen die Verleihung des Göttinger Friedenspreises 2019 an den Verein „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“.

„Der Verein ist ein aktiver Unterstützer von Veranstaltungen der gegen Israel gerichteten Boykottbewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen)“, schreibt Zentralrats-Präsident Josef Schuster in einem Brief an Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler ( SPD).

„Ich muss sicher nicht erläutern, welche historischen Vorläufer Boykotte gegen jüdische Einrichtungen oder Juden in Deutschland haben und welche Assoziationen mit derartigen Aktionen erzeugt werden.“ Das Schreiben liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vor.

Friedenspreis an Konstantin Wecker und Egon Bahr

Der Göttinger Friedenspreis, der seit 1999 unter anderen Persönlichkeiten wie Egon Bahr und Konstantin Wecker oder Organisationen wie Pro Asyl und Reporter ohne Grenzen verliehen wurde, fördert die Konflikt- und Friedensforschung. Er ist mit 3000 Euro dotiert und wird von der Roland-Röhl-Stiftung verliehen. Oberbürgermeister Köhler ist Mitglied des Stiftungs-Kuratoriums.

Der Präsident des Zentralrats der deutschen Juden wirft der BDS-Kampagne vor, zum Boykott israelischer Künstler, Wissenschaftler oder Unternehmer aufzurufen. „Sie ist damit keine Bewegung, deren Kritik sich an der Politik der israelischen Regierung entzündet“, schreibt Josef Schuster. „Die Boykotte richten sich vielmehr gegen alle in Israel lebenden Menschen.“

Die Stoßrichtung der BDS-Bewegung sei „unzweifelhaft antisemitisch“. Schuster fragt den Göttinger Oberbürgermeister: „Halten Sie eine Initiative, die derartige Hetzkampagnen unterstützt, für auszeichnungswürdig?“

Zentralrat erwartet Vorgehen gegen Antisemitismus

Schuster fordert in seinem Brief an den SPD-Politiker, dass es im Kampf gegen den Antisemitismus keine Kompromisse geben könne. Deshalb hätten Städte wie München, Frankfurt am Main, Berlin oder der Thüringer Landtag beschlossen, dass der BDS-Kampagne keine öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt würden.

Die Bank für Sozialwirtschaft beabsichtige, das Konto des Vereins „Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost“ aufgrund der Unterstützung der Boykottbewegung zu kündigen. „Ich erwarte daher auch von Ihnen als dem Oberbürgermeister einer mittelgroßen deutschen Stadt ein entschlossenes Vorgehen gegen jeden Antisemitismus“, so der Zentralrats-Präsident in dem Schreiben.

Göttingen soll Entscheidung revidieren

Er fordert Köhler auf, sich von der Preisverleihung an den Verein zu distanzieren „und dafür Sorge zu tragen, dass diese Entscheidung revidiert“ werde.

„Die Auszeichnung einer Initiative, die eine gegen Juden gerichtete Boykott-Initiative unterstützt, ist nicht nur des Göttinger Friedenspreises unwürdig, es ist darüber hinaus ein Schlag ins Gesicht der gesamten jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und Israel“, so Schuster.

Die Begründung der Jury zum Preisträger lautet: „Die Jüdische Stimme wird für ihr unermüdliches Engagement geehrt, eine gerechte Friedenslösung zwischen zwei souveränen Nachbarstaaten anstreben und erreichen zu können.“ Gemeint sind damit der Staat Israel und der angestrebte souveräne Staat Palästina.

Verein sieht sich als Friedensstifter

Die „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ wurde 2003 als deutsche Sektion des Verbands „European Jews for a Just Peace (EJJP)“ ins Leben gerufen. Der Verein setzt sich nach eigenen Angaben für eine ausgleichende Friedenslösung im Nahen Osten ein. Ziel sei ein lebensfähiger, souveräner Staat Palästina auf einem eigenen Hoheitsgebiet und innerhalb sicherer Grenzen.

Der Göttinger Friedenspreis soll am 9. März verliehen werden.

Von Thoralf Cleven