Berlin

AfD-Parteivorsitzender Jörg Meuthen hat Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen zur Mitarbeit in seiner Partei eingeladen. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte Meuthen: „Ich schätze Herrn Maaßen sehr. Er ist ein Spitzenbeamter, der hohem Arbeitsethos verpflichtet ist und der den Mut hat, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Er würde gut in eine demokratische Rechtsstaatspartei wie die AfD passen. Wenn er ein Interesse daran haben sollte, uns beizutreten, wäre er uns natürlich herzlich willkommen.“

Jörg Meuthen bezog sich auf die Abschiedsrede Maaßens, in der der 55-Jährige über ein „Leben außerhalb des Staatsdienstes zum Beispiel in der Politik oder in der Wirtschaft“ spekulierte. Der scheidende Verfassungsschutz-Chef ist Mitglied der CDU.

Von Jan Sternberg/RND