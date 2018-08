Manchester

In Manchester sind bei einer nächtlichen Schießerei zehn Menschen verletzt worden. Ein Mann habe schwere Verletzungen an den Beinen erlitten, teilte die Polizei der nordenglischen Stadt am Sonntag mit. Auch zwei Kinder wurden verletzt. Die Hintergründe der Schüsse waren zunächst unklar. Die Spurensicherung untersuchte am nächsten Morgen den Tatort in einer Wohngegend.

Die Schießerei war nach einem Straßenfest gegen 02.30 Uhr ausgebrochen. Die Verletzungen waren nicht so schwer wie zunächst befürchtet, erklärte Polizeichef Wasim Chaudhry. Dies ändere jedoch nichts daran, dass es sich um eine rücksichtslose Tat handele, die zu weitaus Schlimmerem hätte führen können.

Die Zahl der Verbrechen mit Schusswaffen und Messern ist in Großbritannien in der jüngeren Zeit angestiegen. Die Regierung von Premierministerin Theresa May wurde deshalb zum Handeln aufgefordert. In Großbritannien gibt es strenge Kontrollen für Schusswaffen.

Von RND/AP