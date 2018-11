Coswig

Ein Elch hat offensichtlich Gefallen an einer Herde Kühe in Sachsen-Anhalt gefunden. Das Tier weiche den Mutterkühen seit vier Wochen praktisch nicht von der Seite, sagte Landwirt Hartmut Schröter am Montag. Nachts verlasse der Elch die Weide, komme aber tagsüber immer wieder zur Herde zurück. „Mit seinen hohen Beinen stakst er einfach über den Zaun“, sagte Schröter.

Elch will wohl die Rolle des Bullen übernehmen

Erklären kann sich der Landwirt das Verhalten des Besuchers bei Coswig nicht. „Wir haben derzeit keinen Bullen bei der Herde – vielleicht will der Elch seine Rolle übernehmen“, mutmaßte Schröter. Elche gelten in Deutschland als ausgestorben. Hin und wieder jedoch machen Tiere aus Polen einen Abstecher.

Der wilde Elch hat schon im September für lokale Aufmerksamkeit in Coswig gesorgt – als er einen Stau auf der Bundesstraße B187 verursacht hatte. Demnächst soll die Kuhherde auf eine andere Weide umziehen und auch wieder neue Bullen bekommen. Er sei gespannt, ob der Elch mit umziehe, sagte Landwirt Schröter.

Von RND/dpa