Hannover

Für die ganz verrückten Tierliebhaber gibt es einen neuen Trend: Ein Abbild des geliebten Vierbeiners kann jetzt als Hausschuh getragen werden – und so beispielsweise auch im Urlaub mit dabei sein. Die amerikanische Firma „Cuddle Clones“ schafft genau das, was ihr Name schon sagt: Kuschel-Klone.

Und die Tier-Puschen sind zurzeit auf Instagram total beliebt: Die Tierbesitzer – dabei ist es egal, ob Hund, Katze, Pferd oder ein anderes Tier – posten Bilder von ihrem echten Tier neben dem Hausschuh. Zu süß!

Und auch ein bisschen skurril ...

„Sind das nicht die besten Slipper, die ihr jemals gesehen habt?!?!“, schreibt eine Nutzerin und postet ein Foto ihrer zwei Hunde mit den passenden Schuhen dazu.

Dabei sehen die Hausschuhe den Tieren tatsächlich ähnlich. Und haben manchmal den selben, komischen Blick – wie bei dieser Katze, wo auf den ersten Blick fast nicht ersichtlich ist, welches Tier echt und welches aus Stoff ist:

... sind die etwa verwandt?

Wer zwei Tiere hat, kann natürlich auch an jedem Fuß ein Abbild tragen:

Und ehrlich, wie diese Nutzerin, zugeben: „Wieso die Besessenheit nicht auf ein nächstes Level heben?“

Die Firma lässt sich für die Anfertigung der Hausschuhe einfach ein Bild des Tieres senden, außerdem können kleinere Details wie „eingerissenes Ohr“ oder ähnliches zusätzlich angegeben werden. Fertig ist der Hausschuh-Klon.

Von RND/hsc