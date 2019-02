Essen

Ausgerechnet am Rosenmontag zur Mittagszeit rechnen Meteorologen mit Sturmböen im Rheinland und im Ruhrgebiet. „Es steht zu befürchten, dass der Wind deutlich auffrischt. Die meisten Modelle gehen momentan davon aus“, sagte Gerd Budilovsky vom Deutschen Wetterdienst in Essen am Donnerstag. „Wenn wir Pech haben, wird Sturmstärke erreicht, im ungünstigsten Szenario auch Orkanstärke.“

Davon betroffen sein könnten der späte Vormittag, die Mittagszeit und der frühe Nachmittag. Das wäre dann genau die Tageszeit, zu der die Karnevalszüge in den großen Städten unterwegs sind.

Kräftige Schauer am Rosenmontag möglich

Der Meteorologe: „Wir sind weit davon entfernt zu sagen, dass es zu 100 Prozent so kommt. Aber im ungünstigsten Fall ist es möglich, dass die höchsten Windspitzen bei über Windstärke zehn liegen.“ Auch sei am Montag mit kräftigen Schauern zu rechnen - bei Temperaturen von 10 bis 14 Grad.

Von RND/dpa