Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Den Wetterbericht für heute und die Wettervorhersage für die nächsten drei Tage finden Sie hier.

Wetter aktuell: Das Wetter am Samstag, den 9. Februar 2019

Am Samstag ist es wechselhaft und sehr windig. Hin und wieder fällt in einigen Regionen Regen, im Bayerischen Wald und in den Alpen zum Teil noch Schneeregen. Lokal können sich auch Gewitter entladen.

In der Nacht zum Samstag liegen die Temperaturen bei 0 bis 7 Grad. Im Südosten liegen die Temperaturen mit Höchstwerten von – 6 Grad teilweise sogar unter dem Gefrierpunkt. Tagsüber erwarten uns hingegen deutlich mildere Temperaturen zwischen 7 und 13 Grad.

Der Wind weht mäßig bis frisch, in Küstennähe starker Südwestwind mit Strumböen von 80 bis 100 km/h.

Wettervorhersage : Das Wetter am Sonntag, den 10. Februar 2019

Am Sonntag ist es meist stark bewölkt und es regnet oft. Am Anfang gibt es zumindest im Südosten noch Wolkenlücken.

Die Temperaturen liegen bei milderen 7 bis 14 Grad.

Der Wind weht frisch bis stark, teilweise auch stürmisch aus Südwest bis West. Im Nordwesten kommt der Wind später von Nordwest. Sturmböen dringen bis in tiefere Lagen vor, auf den Höhen sind Orkanböen.

Wettervorhersage : Das Wetter am Montag, den 11. Februar 2019

Die neue Woche beginnt mit Regen, in tiefen Lage geht dieser in Schnee über. Nach zuletzt überwiegend milden Temperaturen kehrt der Winter vielerorts zurück. Vor allem im Mittelgebirge und in den Alpen ist mit Neuschnee zu rechnen.

Alle Wetterdaten stammen von WetterKontor.de.

Von RND