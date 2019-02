Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Den Wetterbericht für heute und die Wettervorhersage für die nächsten drei Tage finden Sie hier.

Wetter aktuell: Das Wetter am Donnerstag, den 07. Februar 2019

Am Donnerstag überwiegen größtenteils dichte Wolken, die Sonne kommt nur vereinzelt zum Vorschein. Regen oder Nieselregen zieht schnell über den Osten und Südosten hinweg, in höheren Lagen der Mittelgebirge gibt es zum Teil gefrierenden Regen, teils Schneeregen und Straßenglätte. Lediglich im Berchtesgadener Land und in Chiemgau und kann es trocken bleiben. Im äußersten Nordwesten und in Küstennähe wird es allmählich freundlicher.

Die Temperaturen bewegen sich zwischen 1 und fast 10 Grad.

Der Wind weht schwach bis mäßig, in Küstennähe frisch aus west- bis südlichen Richtungen.

Wettervorhersage : Das Wetter am Freitag, den 08. Februar 2019

Am Freitag ist es hauptsächlich regnerisch. Vor allem im Norden nieselt es über den Mittelgebirgen. Im Süden bleibt es hingegen größtenteils trocken, im weiteren Tagesverlauf setzt sich vom Alpenrand sogar häufig mal die Sonne durch.

Die Temperaturen erreichen 1 bis 12 Grad.

Der Süd- bis Südwestwind weht im Süden schwach bis mäßig, sonst mäßig bis frisch, in Böen stark.

Wettervorhersage : Das Wetter am Samstag, den 09. Februar 2019

Am Samstag wird es sehr windig und wechselhaft. In einigen Regionen fällt Regen, im Bayerischen Wald und in den Alpen teilweise noch Schneeregen. Örtlich können sich auch Gewitter entladen.

Die Temperaturen erreichen 4 bis 14 Grad.

Der Wind weht frisch bis stark, an der Nordsee stürmisch aus Südwesten mit Sturmböen von 70 bis 90 – auf den Höhen sogar Orkanböen von 100 bis 120 km/h.

Alle Wetterdaten stammen von WetterKontor.de.

Von RND