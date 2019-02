Hannover

Nicht nur Fußballfans trauern um den mit 74 Jahren verstorbenen ehemaligen Fußballmanager Rudi Assauer. Auch seine jahrelange Lebensgefährtin Simone Thomalla (53) und ihre Tochter Sophia (29) sind bestürzt. Beide veröffentlichten emotionale Posts auf Instagram.

Simone Thomalla, die langjährige Lebensgefährtin des Fußballmanagers, verabschiedet sich mit den Worten: „Gute Reise lieber Rudi. Du warst ein ganz besonderer Mensch und du wirst fehlen.“ Dazu zeigt sie ein Bild Assauers nach dem Uefa-Pokalsieg seines Clubs Schalke 04 im Jahr 1994. Daneben hat Thomalla ein blaues Herz platziert – die Farbe seines Vereins Schalke 04.

Simone Thomallas Tochter Sophia meldet sich auf Instagram deutlich ausführlicher zu Wort. Auch für sie sei Assauer ein wichtiger Mensch in ihrem Leben gewesen, schließlich habe sie „zehn Jahre Ostern, Weihnachten, Urlaube“ mit ihm verbracht, schreibt sie in ihrem sehr persönlichen Abschiedspost. Wenn Assauer das Büro des Schuldirektors besuchen musste, da seine Sophia mal wieder die Schule geschwänzt habe, habe er den Raum des Direktors „absichtlich zugequarzt“.

Für Sophia Thomalla war er darüber hinaus „der Mann, den ich ständig grundlos angekräht habe, einfach nur deshalb, weil ich 14 Jahre alt und ein pubertierendes Gör war“. Als Thomalla elf Jahre alt war, weinte sie mit Assauer zusammen – weil „ Schalke die Meisterschaft verloren hat“. Dann fügt sie an: „Übrigens bis heute einer der schlimmsten Tage meines Lebens.“

Eines bereut Sophia Thomalla

Der Tod Assauers wird sich in die schlimmsten Tage ihres Lebens eingereiht haben: „Ich weiß nicht, was ich fühle. Trauer natürlich, aber nicht nur das.“ Denn eines liege ihr noch auf der Seele. Zuletzt hatte Sophia Thomalla kaum noch Kontakt zum bekannten Manager. „Jetzt werde ich 30 und muss rückblickend feststellen, dass ich es bereue.“ Durch die fehlende Beziehung zur Familie werde sich Thomalla „nicht verabschieden dürfen“, „im Herzen bleibt er dennoch für mich bestehen. Als Rudi, nicht als Macher“, beendet Sophia Thomalla die ehrlichen Zeilen an den geliebten Menschen.

Von RND/aw