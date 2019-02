Köln

Das ging aber schnell! Erst vor sechs Monaten erblickte der Sohn von Sila Sahin und Hannover-96-Torwart Samuel Radlinger das Licht der Welt. Jetzt ist die Schauspielerin erneut schwanger – und das schon im fünften Monat, wie die „Gala“ berichtet.

Für die 33-Jährige waren die Baby-News selbst wohl die größte Überraschung. „Ich habe mich gewundert, dass mein Babybauch so gar nicht wegging“, sagte die 33-Jährige der Zeitschrift. Selbstbewusst präsentierte Sahin ihren After-Baby-Body bei Instagram, schämte sich nicht für ihre neuen Rundungen. Die Schauspielerin stellte ihre Ernährung um, versuchte es mit WeightWatchers, doch der Bauch blieb.

„Herzlichen Glückwunsch“

Also ging Sahin zum Arzt. „Während der Ultraschall-Untersuchung lachte er plötzlich und sagte: ,Herzlichen Glückwunsch!’ Ich dachte, der will mich veräppeln“, so die Schauspielerin im Interview mit der Gala.

Nicht nur für die werdende Mutter, auch für ihren Mann war die Nachricht von der Schwangerschaft eine große Überraschung. „Er konnte es auch erst nicht glauben“, so Sila Sahin. „Aber jetzt freuen wir uns beide. Ich hatte 2016 eine Fehlgeburt, da war ich im vierten Monat. Dieses Kind ist ein Gottesgeschenk für uns.“

Von RND/mat