Sankt Martin ist der Schutzpatron der Armen und ein Symbol für Nächstenliebe und gute Taten. Der Martinstag am 11. November erinnert uns an diese wichtigen Werte mit allerlei Brauchtum. Aber was hat der Heilige Martin eigentlich getan, haben wir am Martinstag frei und wie wird der Feiertag traditionell begangen?