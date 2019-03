Melsungen

Da staunten die Beamten nicht schlecht, als sie im Kofferraum eines kleinen Seats eine Kuh entdeckten. Die Polizisten waren am Dienstag in der Nähe von Melsungen in Hessen auf einer Landstraße unterwegs, als ihnen durch die Heckscheibe des vorausfahrenden Wagens mit Kastenaufsatz der Kuhkopf anschaute.

Der 47 Jahre alte Fahrer hatte das 180 Kilogramm schwere Tier nur mit einem Seil an seiner Anhängerkupplung festgemacht, es stand mehr oder weniger frei im Fahrzeuginneren. So wollte er das Tier zu einem Bauernhof schaffen.

Nicht viel Platz für eine 180 Kilo-Kuh Quelle: Polizeipräsidium Nordhessen

Um die Kuh nicht unnötig mit einer Umladung zu stressen, wurde der Transport mit reduzierter Geschwindigkeit und Polizeieskorte fortgesetzt.

Den Fahrer des Wagen erwarten nun Verfahren wegen Verstößen gegen die tierschutzrechtlichen Transportbestimmungen sowie eine Anzeige wegen äußerst mangelhafter Ladungssicherung. Dazu gab es ein Verwarngeld für den seit Dezember abgelaufenen TÜV des Seat.

