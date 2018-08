Linstow

Ein Fernbus Richtung Berlin ist am Freitagmorgen auf der Autobahn 19 bei Linstow (Landkreis Rostock) verunglückt. „Der Busfahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und kippte auf die rechte Fahrzeugseite“, sagte ein Polizeisprecher. In dem Bus befanden sich 60 Mitreisende aus 22 Nationen.

Die zwischenzeitlich gesperrte A 19 war schon Freitagmittag wieder frei. Der Bus sei geborgen und die Sperrung aufgehoben worden, teilte das Polizeipräsidium Rostock mit. Im Laufe des Tages soll eine Fahrspur für Reparaturarbeiten erneut gesperrt werden.

In dem Fernreisebus befanden sich laut Polizei 63 Personen, inklusive der beiden Busfahrer. 16 Personen wurden bei dem Unfall mittelschwer bis schwer verletzt und in umliegende Kliniken gebracht. Dafür waren auch vier Rettungshubschrauber im Einsatz. Einer der Fahrgäste wurde eingeklemmt und musste von Rettern aus dem Bus herausgeschnitten werden.

Busfahrer von der Polizei verhört

„Die 47 weiteren Fahrgäste wurden zunächst an der Unfallstelle medizinisch erfasst und begutachtet“, so der Sprecher weiter. Sie wurden anschließend mit einem Bus in das DRK Betreuungszentrum nach Güstrow zur weiteren ärztlichen Untersuchung und Betreuung gebracht.

Auch der Busfahrer wurde ärztlich untersucht und durch die Polizei angehört, um nähere Erkenntnisse zum Unfallhergang zu erlangen. „Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,00 Promille“, sagte der Sprecher. Gutachter untersuchen derzeit die Unfallstelle Bis das Wrack geborgen ist, ist die Autobahn ist in Richtung Berlin seit etwa 6.30 Uhr gesperrt.

Der Fernbus kam aus Schweden und war mit zwei Busfahrern an Bord unterwegs. Das sagte eine Sprecherin des Unternehmens Flixbus am Freitag in Berlin. Die Buslinie führe von Schweden über Dänemark und Rostock nach Berlin.

Der Landkreis Mecklenburger Seenplatte hat ein Telefon für Bürger- und Angehörigeninformationen geschaltet. Telefon: 0395 / 57 08 72 000.

Von RND/dpa