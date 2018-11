Köln

Seit vier Jahren sind Reality-TV-Darstellerin Silvia Wollny und Harald Elsenbast ein Paar. Jetzt haben die beiden den nächsten Schritt gewagt. Bei einer Charity-Veranstaltung überraschte der 58-Jährige Silvia mit einem Heiratsantrag.

Am Samstagabend reiste die elffache Mutter allein zu der Show, die sie im Rahmen ihres „Promi Big Brother“-Sieges veranstaltet hatte. Freund Harald konnte nicht dabei sein, wie „Promiflash“ berichtet. Nur eine Woche zuvor hatte er im gemeinsamen Türkei-Urlaub einen Herzinfarkt erlitten und liege seitdem auf der Intensivstation.

Doch kurzerhand ließ sich Harald per Videochat zuschalten. Für die Gäste und natürlich vor allem für Silvia hielt er eine große Überraschung bereit. Am Ende des Gesprächs stellte er die entscheidende Frage: „Jetzt haben wir ja schon so viele Höhen und Tiefen miteinander durchgestanden. Willst du meine Frau werden?“. Natürlich kannte die verliebte und überwältigte Silvia darauf nur eine Antwort.

Von RND/mkr