Verkohltes Fell, verbrannter Schnabel, kaum noch Gefieder – in einem grausamen Zustand sind am vergangenem Donnerstag zwei Tauben in ein Kleintierheim in Mainz gebracht worden. Gefunden am Bahnhof in Mainz, seien die Tiere zuvor von Unbekannten bei lebendigem Leib angezündet worden, schreibt das Tierheim in einem Beitrag auf Facebook – Unfall ausgeschlossen.

Sie müssten ja viel Elend sehen, erklären die Tierschützer, „aber bei diesem Fall von Tierquälerei hat es uns allen den Boden unter den Füßen weggerissen. Wir sehen fast täglich misshandelte, fast zu Tode getretene, vergiftete, mit Frittierfett überschüttete Tauben vom Bahnhof aber sowas hatten wir noch nicht.“ Nur dank der Menschen, die nicht weggeschaut haben, hätten die Tiere überlebt. Sie werden nun in dem Tierheim medizinisch versorgt. „Wie bei allen Brandopfern entscheiden die nächsten Tage“, heißt es.

Die Reaktionen auf den Fall reichen von Mitgefühl über Wut bis Entsetzen: „Das sind so friedliche und liebevolle Lebewesen, es tut weh zu sehen was ihnen widerfahren ist“, kommentiert jemand. Die Menschheit ist doch so kaputt“, schreibt ein anderer. Und auch das Tierheim richtet sich mit einem Appell an die Menschen: „Was stimmt denn eigentlich nicht mit unserer Gesellschaft?“, heißt es am Schluss, mit dem Hinweis, die Augen offen zu halten – oder sich mehr über Tauben zu informieren.

Inzwischen geht es den Tauben den Umständen entsprechend wieder gut, heißt es in einem Update vom Tierheim. Auch für viele aufmunternde Worte und Spenden bedanken sich die Mitarbeiter.

