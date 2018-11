München/Los Angeles

Thomas Gottschalk dürfte nicht erst seit Samstagabend in Sorge gewesen sein, um sein Anwesen in Malibu. Die Waldbrände von Kalifornien hatten schließlich bereits in den Tagen davor verheerende Schäden angerichtet und waren direkt auf den berühmten Ort zugerollt, in dem viele Stars leben.

Zur Galerie Ein sich rasend schnell ausbreitender Waldbrand macht den Feuerwehrleuten in Nordkalifornien zu schaffen. Auch im Süden des US-Bundesstaates lodern flammen. Mehrere Menschen kamen bereits ums Leben, hunderttausende mussten ihre Häuser verlassen.

Nun ist laut einem Bericht der „Bild“ klar, dass auch die Gottschalk-Villa den Flammen zum Opfer fiel. Gottschalk selbst war nicht vor Ort, er hatte in München bei einer Benefiz-Gala zusammen mit Laura Wontorra moderiert. An diesem Abend konnte eine Spendensumme von 1.921.435 Euro verkündet werden. Der Erlös kommt direkt der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung zugute.

Gottschalk selbst ließ sich nichts anmerken. Ob er zu diesem Zeitpunkt bereits von den verheerenden Ausmaßen für seinen ersten USA-Wohnsitz überhaupt wusste, ist derzeit nicht bekannt.

Wie die „Bild“ berichtet soll Gottschalks Frau Theresa in Malibu vor Ort gewesen und mit den Katzen geflohen sein.

Betroffen von den Flammen sind vor allem bislang gezählte 25 Tote, aber auch viele Stars. Neben Gottschalk auch Kim Kardashian, Kanye West oder Caitlyn Jenner.

Von RND/mrz/dpa