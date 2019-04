Bielefeld

Ein umgekippter Lastwagenanhänger hat am Autobahnkreuz Bielefeld am Freitagmorgen für lange Staus gesorgt. Die Autobahn 2 in Richtung Hannover wurde wegen der Bergungsarbeiten komplett gesperrt, wie die Polizei Bielefeld mitteilte. Der Lastwagen habe verschiedene chemische Stoffe geladen, darunter unter anderem Lacke. Die Bergung werde den ganzen Tag andauern. Die Polizei versuche, einen Fahrstreifen der A2 in Richtung Hannover wieder freizugeben - ob und wann das möglich wäre, sei noch nicht abzusehen.

Auf der A2 sei ein Rückstau von zehn Kilometern entstanden. Auch auf der A33 habe der Verkehr sich bereits am Morgen bis nach Schloß Holte-Stukenbrock über acht Kilometer gestaut. Nach Angaben der Verkehrszentrale von Straßen. NRW wurden beide Staus in der Tendenz länger. Fahrer müssten mit teils langen Wartezeiten rechnen. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Wenn möglich, sollten Verkehrsteilnehmer die A2 und die A33 komplett meiden und stattdessen die A44 nutzen.

Spezialkran für die Bergung

Zur Bergung musste am Morgen zunächst ein Spezialkran kommen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Nach ersten Erkenntnissen sei die gefährliche Ladung des Lastwagens nicht beschädigt. Flüssigkeit konnte nach den Angaben nicht austreten. Trotzdem gestalte sich die Bergung kompliziert. Zudem hätten die Einsatzkräfte zunächst befürchtet, der Anhänger könne die Böschung hinab rutschen.

Der Lastwagen war gegen 4 Uhr von der A33 auf die A2 in Richtung Hannover aufgefahren, dabei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt. Der Fahrer sei unverletzt geblieben.

