Homestead

In eine Wohnung von Pop-Diva Taylor Swift ist bereits zum dritten Mal ein Stalker eingedrungen. Der Mann, der wegen eines vorigen Einbruchs bei Swift gerade sechs Monate im Gefängnis saß, wurde am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) in ihrem Haus in Homestead in Florida erwischt, wie die Polizei mitteilte.

Er sei mit einer Leiter auf eine Terrasse im ersten Stock geklettert und habe dort eine Glastür eingeschlagen, um hinein zu gelangen. In dem Anwesen sei niemand gewesen.

In Homestead wurde der Stalker im Februar 2018 verhaftet, nachdem er dort eine Haustür mit einer Schaufel aufgebrochen hatte.

Zu der Haftstrafe wurde er im vergangenen April wegen eines Einbruchs im Manhattaner Haus der Sängerin verurteilt. Er wurde schlafend im Bett der Musikerin vorgefunden, nachdem er in ihrem Bad geduscht hatte. Swift war nicht zu Hause.

Von RND/AP