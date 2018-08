Hamburg

Sie wurden in den vergangenen drei Jahren als Flüchtlingsunterkunft eingesetzt, nun stehen in Hamburg 50 kompakte Holzhütten zum Verkauf. Die Stadt Hamburg die Häuser derzeit auf Ebay-Kleinanzeigen zum Verkauf an. „Die Resonanz am ersten Tag war enorm, wir hatten um die 100 Anfragen“, sagte der Sprecher des Zentralen Koordinierungsstabs Flüchtlinge, Daniel Posselt. „Es gab Interesse aus ganz Deutschland.“ Die 28 Quadratmeter großen Bauten könnten als Gästehaus, Werkstatt oder auch als Sport-, Spiel- und Yogahaus genutzt werden, heißt es in der Ebay-Anzeige. Das Mindestgebot für ein Haus liegt bei 1000 Euro, der Neupreis habe pro Stück 23.000 Euro betragen.

Das Angebot hat allerdings einen Haken: Der Käufer muss nicht nur über eine Baugenehmigung verfügen, sondern die Ware auch selbst abholen. Die Holzbauten können nur mit einem großen Kran auf einen Schwerlasttransporter gesetzt werden. Bei einem Transport innerhalb Hamburgs würden 3000 bis 5000 Euro anfallen, sagte der Sprecher.

Die rund drei Jahre alten Häuser gehörten zu einer Hamburger Erstaufnahmeeinrichtung, die nicht mehr gebraucht werde. Die wetter- und winterfesten Holzhäuser weisen zwar übliche Gebrauchsspuren auf, seien aber gut isoliert und mit Heizung, Warmwasserversorgung und Elektrik ausgestattet. „Das ist nicht irgend so eine Bretterbude“, sagte der Sprecher.

Von RND/dpa