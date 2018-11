Was für Tage. Was für ein Abend. Innerhalb von wenigen Tagen zwei Bombendrohungen. Wenn die gleichen Leute, die durchdrehen und in jedem Flüchtling einen Terroristen sehen, abfeiern, dass Neonazis Bombendrohungen verschicken, dazu aufrufen Kinos hochzujagen und Kinder, Schüler und Lehrer abzuknallen, weil sie sich Wildes Herz, einen Film über uns anschauen wollen, dann weiß man, wie sehr all diesen AFD-Fans doch aufrichtigst das ''Wohl der Kinder" am Herzen liegt und was für erbärmliche Lappen es sind. Wir hätten es auch geil gefunden, einfach nur ein Konzert zu spielen und nicht schon wieder bei "Vip.de" in der Nachrichtenspalte aufzutauchen....Aber wat sollen wir rumheulen? Wat sollen wir uns mit solchen Leuten aufhalten und ins "Mimimi" verfallen.... Wir konzentrieren uns lieber auf die coolen Leute und sind dankbar, zusammen mit euch aus so viel Scheiße so viel Tolles zu reissen und abends schlussendlich auf der Bühne zu stehen und abzumallen. Chemnitz, es war ein ganz besonderer Abend. Wir haben immer noch uns! Video: Kay Øzdemir