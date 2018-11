Los Angeles

Der berühmte Comicbuchautor Stan Lee ist tot. Er starb im Alter von 95 Jahren im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles, wie der Anwalt seiner Tochter J.C. Lee mitteilte.

Am Montagmorgen sei Lee mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht worden, wo er später starb. Lee hatte im vergangenen Jahr mit mehreren Krankheiten zu kämpfen. Unter anderem litt er an einer schweren Lungenentzündung.

Lee war Chefautor beim Marvel Comicverlag und später auch Verleger. „Ich denke, jeder liebt Dinge, die größer sind als das Leben ... Für mich sind es Märchen für Erwachsene“, sagte er 2006 in einem Interview über seine Comics.

Der Autor entwickelte in den 1960er Jahren für Marvel Comics einzigartige Charaktere wie Spiderman, den X-Men, Iron Man und Hulk. Mit seinem Team schuf er ganze Universen, die er durch zahlreiche Handlungsstränge immer wieder miteinander verknüpfte. Die Verfilmungen der originalen Comicbücher bescherten Disney seit Jahren Milliardenumsätze an den Kinokassen.

Steile Karriere: Mit 17 Jahren wird Lee Art Director

Lee wurde am 28. Dezember 1922 als Stanley Martin Lieber in New York geboren. Nach der High School bekam er einen Job bei Timely Comics und als dort plötzlich der Autor und der Art Director kündigten, war der 17-Jährige Lee plötzlich für die kreativen Inhalte bei Timely Comics verantwortlich, das später zu Atlas Comics und schließlich zu Marvel wurde. Seinen eigenen Namen änderte er, weil er dachte, er würde ihn für „dumme kleine Comics“ verwenden und seinen richtigen Namen für Romane.

Seine Arbeit war vor allem dadurch erschwert, dass in den USA bis in die 1950er Jahre der Senat über neu veröffentlichte Comics beraten musste. Zu blutrünstige Inhalte oder Charaktere, die sich gegen die geltende Ordnung stellten, wurden gar nicht erst zugelassen. Viele Comicverlage betrieben deshalb Selbstzensur.

Kommerzielle Erfolge mit „Die Fantastischen Vier“

Irgendwann habe es ihm gereicht und er habe bestärkt durch seine Frau seine Vision von einem Comic umgesetzt, sagte Lee 1979 dem „Guardian“. Das Resultat war die erste Ausgabe von „Die Fantastischen Vier“ im Jahr 1960. Der Text kam von ihm und die Zeichnungen vom ebenso legendären Marvel-Zeichner Jack Kirby.

Erst im Juli diesen Jahres starb der „Spiderman“-Zeichner Steve Ditko im Alter von 90 Jahren. Gemeinsam mit Lee hatte der Künstler den rot-blauen Superhelden zum Leben erweckt.

