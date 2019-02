Los Angeles

Reality-Show-Sternchen Sophia Vegas (31) hat sich zum ersten Mal mit dem neugeborenen Töchterchen Amanda gezeigt. Vegas postetet bei Instagram zwei Fotos von ihrem süßen Familienzuwachs.

„Kleine süße Prinzessin (...) Vor Freude und endlos tiefer Liebe kann ich mich gerade echt schwer sortieren, Gefühle die ich nicht in Worte fassen kann. Ich bin für jeden neuen Tag unendlich dankbar, dass unser kleiner Engel gesund und munter ist“, schreibt Vegas in dem Post. Und weiter: „Ich bin so unendlich stolz, Mutter unserer Wunderschönen Tochter zu sein.“

Auf einem der Bilder ist die kleine Amanda, eingewickelt in ein Tuch, mit Mama Sophia Vegas im Krankenbett und Papa Daniel Charlier an ihrer Seite zu sehen. Auf dem zweiten Bild hat Vegas ihre schlafende Tochter auf dem Arm und knutscht mit pinkfarbenen Lippen in die Kamera.

Sophia Vegas: Ex-Frau von Bert Wollersheim und „Promi Big Brother“-Teilnehmerin

Vegas war von 2010 bis 2017 mit der Düsseldorfer Bordell-Größe Bert Wollersheim verheiratet. Die beiden waren in der Doku-Serie „Die Wollersheims - Eine schrecklich schräge Familie“ auf RTL II zu sehen. 2016 nahm sie an der zehnten Staffel der RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“! teil.

2018 war sie Teilnehmerin der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ und gab da ihre Schwangerschaft bekannt. Vater des Mädchens ist der US-amerikanische Investmentberater Daniel Charlier, mit dem sie seit Mitte 2018 in Beverly Hills wohnt.

