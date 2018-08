Berlin

„Danke Dieter Thomas Heck für gutes Fernsehen und viele Erinnerungen“: Die Nachricht vom Tod des Showmasters Dieter Thomas Heck löste in sozialen Medien Trauer aus – viele Fans teilten Erinnerungen, die sie mit dem Kult-Moderator verbinden. Das ZDF reagiert auf den Tod seines langjährigen Moderators und ergänzt das Programm: In der Nacht auf Sonntag (26.08.) läuft ab 0.30 Uhr ein Nachruf. Danach gibt’s drei Stunden „ZDF-Kultnacht – Das Beste aus der Hitparade“. Auch die ARD ändert das Programm und sendet um 23.55 Uhr ein Gespräch, das Joachim Fuchsberger am 28. November 1986 mit Dieter Thomas Heck führte: „Heut’ abend – zu Gast Dieter Thomas Heck“.

Und so trauern die Prominenten:

Schlagerstar Florian Silbereisen sprach der Familie von Dieter Thomas Heck bei Facebook sein Beileid aus: „Was wäre der Schlager ohne Dieter Thomas Heck … Ich bin sehr traurig und in Gedanken bei seiner Familie.“

Schlagersängerin Ireen Sheer schrieb in dem sozialen Netzwerk: „Gerade erfahre ich, dass mein lieber Freund, Förderer und Showkollege Dieter Thomas Heck von uns gegangen ist. Mit ihm und der ZDF Hitparade begann meine Karriere in Deutschland. Mein Beleid seiner Familie, insbesondere seiner Frau Ragnhild.„Dieterlie“ R.I.P. God bless you!“

Als Vorbild bezeichnete Schlagersänger Patrick Lindner die Show-Ikone Heck: „Du warst für mich eine Fernsehikone als Kind, später ein Freund auf den man immer aufgeschaut hat, ich hatte mein erstes Rundfunkinterview mit Dir, was mir unvergesslich bleibt. (...) Ich verneige mich und bin sehr traurig. “

Die Schauspielerin Veronica Ferres schrieb bei Twitter: „Eine Legende ist von uns gegangen! Als Kind hab ich mit meinen Eltern Melodien für Millionen geschaut, mit meinen Brüdern die Hitparade. Später war ich zu Gast in seiner Show. Wir werden ihn nie mehr hören – in unseren Herzen bleibt er! Gute Reise, Dieter...“

Der Rapper Kool Savas schrieb bei Twitter: „Ruhe in Frieden Dieter Thomas Heck“

Die ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann schrieb bei Twitter: „In Schlafanzug und Puschen auf dem braunen Samtsofa, ein Butterbrot mit Kinderwurst kauend, und zusammen mit Mama und Papa „Hitparade“ gucken: Ein Stück Kindheit ist gestorben. Dieter Thomas Heck ist tot.“

Die Medienjournalistin Anja Rützel schrieb bei Twitter: „Dieter Thomas Heck war eine der großen Autoritätsfiguren meiner Kindheit. War lange überzeugt, dass er die Hitparade selbst ganz alleine bestimmt und alle Zuschauerpostkarten zerreißt.“

Weitere Reaktionen im Überblick:

