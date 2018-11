Luthe

Eine Liebespuppe aus Silikon hat am Donnerstag in einem Wald in Niedersachsen einen Großeinsatz ausgelöst. Ein Fahrradfahrer hatte gegen 16.50 Uhr im Luther Forst Nahe Wunstorf einen leblosen Frauenkörper unter einer rosafarbenen Decke gesehen. Er bekam einen Schreck, traute sich nicht, unter die Decke zu sehen und meldete die vermeintliche Leiche der Polizei. Die fuhr gemeinsam mit Rettungswagen und Notarzt in den Wald, doch dann stellte sich heraus, worum es sich handelt.

Weitere Hinweise auf den Eigentümer haben die Beamten nicht gefunden, die von einem Wert von mehr als 1000 Euro ausgehen. Die Haare fehlen allerdings. „Für uns ist das jetzt eine Fundsache“, sagte Michael Fieber, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Bleibt abzuwarten, ob sich dafür jemand im Fundbüro melden wird.

Von Sven Sokoll / RND