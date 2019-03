Murnau

Ein 13 Jahre altes Mädchen soll ein Mann im bayerischen Murnau über eine Stunde in seiner Gewalt gehalten und sexuell bedrängt haben. Das Verbrechen ereignete sich laut Polizei auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums, der Tatverdächtige sitzt in Haft.

Zu dem sexuellen Übergriff kam es laut Polizei bereits am Donnerstag vor einer Woche. Zwischen 17 und 18.15 Uhr habe der 25-Jährige das Mädchen auf dem oberen Parkdeck des „ Tengelmann Centers“ in Murnau festgehalten und unsittlich berührt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 13-Jährige konnte sich schließlich losreißen und entkommen.

Die Kripo Garmisch-Partenkirchen konnte den 25-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Der Mann wurde am Mittwoch festgenommen, am Freitag erließ ein Richter Haftbefehl.

Von RND