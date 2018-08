Panorama Seattle - Mann klaut Flugzeug – und stürzt ab Ein suizidgefährdeter Mann hat am Flughafen von Seattle ein Flugzeug gestohlen. Der Flugzeugmechaniker stürzte mit der Maschine ab.

Am Flughafen von Seattle ist ein Flugzeug gestohlen worden. Quelle: Bettina Hansen /The Seattle Times via AP