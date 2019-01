Bexbach

Unbekannte Tierquäler haben im saarländischen Bexbach das Gefieder eines Schwans mit Seifenlauge verschmiert. Das Tier könne dadurch weder schwimmen noch sei es gegen die Kälte geschützt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Passanten war der Schwan am Dienstag an einem Straßenrand im Stadtteil Oberbexbach aufgefallen, weil das Tier sich ungewöhnlich verhielt. Inzwischen ist es in einer Auffangstation für Wasservögel in Perl untergebracht und soweit wie möglich von der Seifenlauge befreit. Der Schwan könne in seinem jetzigen Zustand nicht in freier Wildbahn überleben, hieß es. Möglicherweise werde er an der Verunreinigung und den Folgen sterben. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise zu der Tat.

Von RND/dpa