Hannover

Im Fall der verschwundenen 15 Jahre alten Rebecca aus Berlin hat ein Richter die Freilassung des festgenommenen Schwagers angeordnet. Der Ermittlungsrichter habe keinen dringenden Tatverdacht feststellen können, teilten die Ermittler am Freitag mit. Sie gehen inzwischen davon aus, dass Rebecca getötet wurde.

Die ursprüngliche Festnahme des Schwagers begründeten die Ermittler mit derzeit nicht aufzuklärenden Widersprüchen „zwischen seinen Angaben und den neusten Ermittlungsergebnissen“.

Die Berliner Polizei twitterte, dass die Ermittlungen der Mordkommission „mit Hochdruck weiterlaufen“.

Das Verschwinden von Rebecca am 18. Februar gibt ihrer Familie und der Polizei Rätsel auf. Das Mädchen hatte bei ihrer Schwester und deren Familie im Wohnzimmer geschlafen.

Am Morgen, einem Montag, war Rebecca um 7.15 Uhr nicht mehr da - obwohl ihre Schule erst gegen 10.00 Uhr begann. Mit ihr verschwand auch eine Decke aus dem Haus. Kurz darauf wurde ihr Handy dauerhaft abgeschaltet. Am Mittwoch hatte die Polizei in Neukölln ein Kleidungsstück der 15-Jährigen gefunden. Die Ermittler wollten sich dazu aber nicht äußern.

Am Freitagmittag untersuchte ein Team von Kriminaltechnikern, das Haus von Rebeccas Schwager im Berliner Ortsteil Britz auf Spuren. Ziel war, den Verdacht gegen den Festgenommenen zu erhärten. Ergebnisse der Aktion nannten die Behörden zunächst nicht.

Von RND/ka