Berlin

Ein verletzter Waschbär ist in Berlin von der Polizei getötet worden. Am Dienstag gegen 6.30 Uhr hatte ein Mann die Beamten gerufen, nachdem er in Charlottenburg-Nord das schwer verletzte Tier gefunden hatte.

Eine Polizistin erschoss den Waschbären, um ihn von den Qualen zu erlösen, wie die Polizei mitteilte. Der Kadaver wurde in das Landeslabor Berlin-Brandenburg gebracht.

Von RND/dpa