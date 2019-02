London

Rosamunde Pilcher ist tot. Die britische Schriftstellerin, die etwa durch „Die Muschelsucher“ und „Schlafender Tiger“ bekannt wurde, starb im Alter von 94 Jahren Das teilte ihr Sohn, der Autor Robin Pilcher, der Zeitung „Guardian“ mit.

Demnach sei sie bis zu Weihnachten in einem guten Zustand gewesen, sei dann aber an einer Bronchitis erkrankt. „Wir gingen davon aus, dass es ihr danach wieder so gut gehen würde wie vorher“, sagte er dem „ Guardian“. Sonntagnacht habe sie schließlich einen Schlaganfall erlitten und das Bewusstsein nicht mehr wieder erlangt.

Mehr als 100 verfilmte Romane und Erzählungen

Mehr als 100 ihrer Romane und Erzählungen hat das ZDF verfilmt, wodurch die Autorin, die 2002 zur Ritterin geschlagen wurde, auch einen großen Bekanntheitsgrad in Deutschland hatte. Pilcher gab 2000 das Schreiben aus Altersgründen auf.

Ihr Roman „Die Muschelsucher“ war 49 Wochen in der Bestsellerliste der „ New York Times“ und wurde von der BBC in die Liste der Top 100 Bücher aller Zeiten gewählt. Ihre Werke gehören zur Trivialliteratur, es geht immer um Liebe, Herzschmerz und Eifersucht.

Liebesgeschichten immer wieder neu erzählt

In Dutzenden Romanen und Erzählungen erzählte sie Liebesgeschichten immer wieder neu. „Das war es, was ich am besten konnte“, sagte sie einst anlässlich ihres 90. Geburtstags – andere Genres hätten sie nie gereizt.

Sie begann das Schreiben Ende der 1940er, unter dem Pseudonym Jane Fraser. Die Geschichten der vierfachen Mutter entstanden am Küchentisch und erschienen zunächst in Frauenzeitschriften. „Ich habe mir nie vorstellen können, dass das ein Erfolg würde“, erzählte sie. „Ich habe einfach Kurzgeschichten geschrieben, weil ich das geliebt habe.“

Kurzgeschichten entstanden am Küchentisch

Nebst ihren Kurzgeschichten und Novels veröffentlichte sie seit Ende der 80er Jahre zudem 28 Romane, von denen die meisten auch auf Deutsch erschienen sind. Durch die Verfilmungen im ZDF war Pilcher in Deutschland bekannter als in ihrer britischen Heimat. Bis zu ihrem Ende lebte sie in Schottland.

„Die Rosamunde-Pilcher-Filme im ZDF gehören zu den erfolgreichsten Literaturverfilmungen im deutschen Fernsehen. Wir verlieren mit Rosamunde Pilcher eine der großen populären Erzählerinnen unserer Zeit. Ihre gefühlvoll-heiteren und lebensweisen Geschichten haben Millionen von Lesern und Zuschauern begeistert“, so Norbert Himmler, Programmdirektor des ZDF.

Von RND/msk