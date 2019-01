München

Die Menschen in Bayern und in Österreich ringen weiter mit den Härten des Winters. In restlichen Teilen des Landes nimmt der Schneefall ebenfalls zu. In Südbayern sind die Siedlung Buchenhöhe in Berchtesgaden und die Gemeinde Jachenau wegen Schnees weitgehend abgeschnitten.

Die Bahn wollte über Nacht unter anderem mit Baggern und Radladern Schneemassen aus den Bahnhöfen Miesbach, Schaftlach in Waakirchen und Schliersee abtransportieren, um den Zugverkehr wieder aufnehmen zu können. Autofahrer müssen sich den Witterungsbedingungen anpassen und vielerorts deutlich langsamer unterwegs sein.

Auch immer mehr Orte in Österreich sind nicht erreichbar - darunter der Ort Galtür in Tirol. In großen Teilen des österreichischen Bundeslandes Salzburg gilt die höchste Warnstufe.

+++ Zugverkehr in Teilen Sachsens eingestellt +++

11.17 Uhr: Der Wintereinbruch hat den Zugverkehr im Vogtland und in Ostsachsen teilweise zum Erliegen gebracht. Wie die Länderbahn am Donnerstag mitteilte, geht auf einigen Strecken wegen umgestürzter Bäume und Schneeverwehungen nichts mehr. Die Hauptstrecken des Trilex von Bischofswerda nach Zittau und von Bischofswerda nach Görlitz sind wegen Baumstürzen komplett gesperrt.

Die Räumung der Strecke nach Görlitz sei schwierig, da das Befahren des Waldes lebensgefährlich sei, teilte das Bahnunternehmen mit Bezug auf Auskünfte der Feuerwehr mit.

In Richtung Zittau fahre ein Erkundungszug mit Sägetrupps, um die Trasse zu räumen. Zwischen Dresden und Bischofswerda würden die Züge pendeln. Ein Ersatzverkehr ist den Angaben zufolge nicht möglich, weil die Busbetriebe witterungsbedingt keine Überlandfahrten machen können. Wie lange die Sperrungen dauern, war zunächst nicht absehbar.

+++ S-Bahn in München rammt Schneeräumer +++

10.58 Uhr: Eine S-Bahn hat in Erding bei München einen Schneeräumer gerammt und mehrere Meter mitgerissen. Ein städtischer Arbeiter hatte am Donnerstagmorgen mit dem Fahrzeug einen Bahnübergang von Schneemassen befreit, als sich laut Polizei das Räumschild in den Gleisen verkeilte. Der Fahrer einer heranfahrenden S-Bahn bremste noch, erwischte aber den kleinen Schneeräumer und schleifte ihn rund 20 Meter mit. Verletzt wurde dabei niemand. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Zugstrecke blieb für mehrere Stunden gesperrt.

+++ Müll-Versorgung kann nicht mehr garantiert werden +++

10.49 Uhr: Die starken Schneefälle stellen auch die Abfallentsorgungsunternehmen vor große Probleme. Weil die Mülllaster nicht mehr durchkommen, hat der Landkreis Augsburg am Donnerstag die Entleerung von Tonnen und das Einsammeln von Gelben Säcken in der Stadt Neusäß und acht weiteren Gemeinden abgesagt. Die beauftragten Unternehmen hätten mitgeteilt, dass die Laster nicht fahren könnten, berichtete ein Sprecherin des Landratsamtes.

+++ 85.000 Tonnen Streusalz im Einsatz +++

10.36 Uhr: Auf den Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen im Freistaat hat der Winterdienst seit Jahresbeginn rund 85 000 Tonnen Streusalz ausgebracht. Das waren etwa 25 Prozent des im vergangenen Winter verbrauchten Streusalzes, wie Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) am Donnerstag weiter mitteilte. Mehr als 3000 Straßenarbeiter sorgten für freie Strecken in allen Regionen. Der Minister zeigte sich in einer Mitteilung zuversichtlich, „dass wir auch bei noch bevorstehenden Schneefällen gut gewappnet sein werden.“ Zu Beginn des Winters hatte das Ministerium 620 000 Tonnen Streusalz lagern lassen. Wegen des starken Schneefalls und umgestürzter Bäume sind viele Straßen in Bayern gesperrt. Vereinzelt kommen Räumfahrzeuge nicht hinterher, die Strecken von den Schneemassen zu befreien.

+++ A72: Winter legt Verkehr lahm +++

10.33 Uhr: Heftiger Schneefall hat den Verkehr auf der Autobahn 72 in Oberfranken zeitweise zum Erliegen gebracht. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag blieben mehrere Lastwagen am Vorabend in Richtung Hof liegen und blockierten die Strecke vollständig. Auch für die Räum- und Streufahrzeuge war kein Durchkommen mehr. Erst nach Mitternacht floss der Verkehr wieder langsam. In den Morgenstunden verschärfte sich die Situation erneut: Auf der Autobahn von Plauen (Sachsen) in Richtung Bayern stauten sich die Fahrzeuge im Berufsverkehr auf etwa 15 Kilometern. Laut Polizei fielen in drei Stunden etwa 40 Zentimeter Neuschnee. Am Vormittag lief der Verkehr nach Angaben eines Sprechers wieder normal.

+++ Schnee im Oberharz +++

10.22 Uhr: Auch im Oberharz hat der Wintereinbruch für Chaos gesorgt. Der Schnee hat die Region fest im Griff. Mehr dazu gibt es hier.

+++ Verkehrschaos in Sachsen – Mann stirbt +++

09.10 Uhr: Bei einem Unfall in Wermsdorf wurde eine Mann getötet. Ein Kleintransporter war im Gegenverkehr frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Der 57 Jahre alte Autofahrer starb an seinen Verletzungen, der 50 Jahre alte Kleintransporterfahrer wurde schwer verletzt.

In der Sächsischen Schweiz und im Osterzgebirge machten vor allem umgestürzte Bäume Probleme. Sowohl der Auto- als auch der Bahnverkehr waren nach Angaben der Polizei Dresden dadurch behindert. Im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz gab es seit Mittwochnachmittag den Angaben zufolge 230 Unfälle mit 22 Verletzten. Vor allem auf der Bundesstraße 174 zwischen Chemnitz und Zschopau kam es durch liegengebliebene Lkws zu schweren Verkehrsbehinderungen.

+++ Autofahrer verbringen Nacht auf A8 – eine Frau stirbt +++

09.02 Uhr: Auf der Autobahn 8 hat sich hat sich auf der Strecke Ulm-Ost nach Mühlhausen ein 35 Kilometer langer Stau gebildet. Zahlreiche LKW steckten im Schnee fest und blockierten den Verkehr.

Ersthelfer versorgten die Menschen mit Decken und warmen Getränken. Donnerstagmorgen wurde eine Frau tot in ihrem Wagen gefunden. Die örtliche Polizei geht von einem „medizinischem Problem“ aus, so die „Stuttgarter Nachrichten“.

+++ Schneefälle in Sachsen werden stärker +++

07.46 Uhr: Auch im deutschen Mittelgebirge ist das Unwetter mittlerweile angekommen. In Sachsen sind erste Orte im Erzgebirge von der Außenwelt abgeschnitten. Die Innenstadt von Oberwiesenthal ist nicht erreichbar, alle Zufahrten sowie der Grenzübergang nach Tschechien sind gesperrt.

Der „MDR Sachsen“ berichtet, dass die Gemeinde Carlsfeld seit Mittwochabend im Neuschnee versinkt. Die Schneefräsen seien kaputt gegangen, Carlsfeld sei abgeschnitten und nicht mehr zu erreichen.

+++ Zusammenfassung der Nacht +++

Sechs deutsche Schüler wurden am Mittwoch im österreichischen Skigebiet Wildkogel von einer Lawine erfasst und zum Teil verschüttet. Nach Polizeiangaben überlebten die Jugendlichen aus Halle (Saale) den Vorfall alle nahezu unverletzt. In St. Anton wurde ein 16-jähriger Deutsch-Australier beim Skifahren von einer Lawine verschüttet und starb.

Seit Tagen schneit es vor allem im Alpenraum immer wieder. Dort gilt auch für Donnerstag die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Der Schneefall soll aber nachlassen, die Lawinensituation dürfte sich dann etwas entspannen in den nächsten Tagen. Skitouren und Abfahrten abseits gesicherter Skipisten sollte aber dennoch nur unternehmen, wer die Lawinenlage auch wirklich beurteilen kann.

Zunehmend stockender Verkehr – bis zu 100 Unfälle

Die Schneefälle in der Nacht zu Donnerstag haben zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt - einige Straßen sind laut Polizei gefährlich glatt. Vor allem im südlichen Oberbayern kamen viele Fahrzeuge ins Schlingern und rutschten in Straßengräben, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Eine Sprecherin schätzte die Zahl der Unfälle auf bis zu 100.

Im nördlichen Oberbayern und in Niederbayern blieben einige Fahrzeuge, vor allem Lastwagen, an Steigungen liegen. In Niederbayern wurde die Polizei von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh zu 25 Verkehrsunfällen gerufen, dabei habe es einen Leichtverletzten gegeben.

Schwerverletzt worden sei ein 47-Jähriger, er geriet laut Polizei mit seinem Auto in Berngau (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) ins Schleudern, sein Wagen sei gegen einen entgegenkommenden Lastwagen geprallt.

Ebenfalls die Kontrolle verlor ein Mann in Essenbach (Landkreis Landshut), sein Wagen kam auf den Gleisen eines Bahnübergangs zum Stehen. Als der Fahrer per Handy den Notruf alarmierte, erfasste ein Zug sein Auto - der Mann war nicht mehr in seinem Fahrzeug. Auch sonst wurde niemand verletzt, der Bahnverkehr läuft wieder ohne Behinderungen, teilte die Polizei in Niederbayern mit.

Schulfrei in Oberbayern

Für viele Kinder vor allem in Oberbayern bedeuten die Schneemassen schulfrei. Immer mehr Landkreise lassen aus Sicherheitsgründen den Unterricht ausfallen - manchmal flächendeckend, manchmal nur in einzelnen Schulen. Die Lehrer müssen sich dennoch im Schulgebäude aufhalten, wie ein Sprecher des Kultusministeriums sagte. Für sie gelte in der Regel eine Dienstpflicht. Außerdem seien sie für die Betreuung von Schülern zuständig, die trotz schwieriger Bedingungen in die Schulen kommen. Im Oberallgäu betonten die Behörden, dass der Schulbetrieb dort regulär stattfinde.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist bis mindestens Mitte nächster Woche vor allem im Alpenraum mit Schnee zu rechnen. Eine aktuelle Unwetterwarnung wegen heftiger Schneefälle gilt bis Freitag.

