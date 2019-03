Hannover

Matthias Messner, bekannt aus der ZDF-Serie „Rosenheim-Cops“, ist tot. Am Sonntag verschwand der 43-jährige Schauspieler, Mittwochabend wurde sein Leichnam in einem Wald in Österreich gefunden.

Die österreichische Polizei leitete Anfang der Woche zwei groß angelegte Suchaktionen nach dem Schauspieler aus Südtirol ein, suchte mit Hubschraubern und Hundestaffeln nach dem 43-Jährigen. Am Mittwochnachmittag startete neben den Aktionen der Polizei auch eine private Suchaktion, an der sich Freunde von Matthias Messner beteiligten. Im Rahmen dieser Suche wurde der Schauspieler tot aufgefunden.

Auf Anfrage österreichischer Medien bestätigte die Polizei den Tod Messners.

Nähere Hintergründe sind noch nicht bekannt.

Von RND/liz