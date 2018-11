London

Noch ist Weihnachten etwas hin, und um die Zeit bis dahin einigermaßen feierlich über die Runden zu bekommen, lässt sich die britische Kaufhauskette „John Lewis“ traditionell Mitte November etwas Besonderes einfallen. Dieses Jahr engagierte sie Sänger Elton John für ihren berühmten Weihnachtsspot.

Er singt darin sein Lied „Your Song“. Begleitet wird das Video von Bildern aus der Karriere des Künstlers aus den verschiedensten Jahrzehnten – bis hin zu dem Moment, als der kleine Elton John von seiner Mutter zu Weihnachten ein Klavier geschenkt bekommt unter dem Motto „Some gifts are more than just gifts“, also: Manche Geschenke sind nicht einfach nur Geschenke.

Jahr für Jahr erwarten die Briten mit Spannung den Weihnachtsspot der Kaufhauskette; schon Wochen zuvor werden Wetten auf den Hauptakteur abgegeben, der fertigen Produktion ist stets ein Erfolg garantiert, die Videos verbuchen Klickzahlen in Millionenhöhe. Vor zwei Jahren etwa coverte die norwegische Sängerin Aurora den Oasis-Titel „Half The World Away“.

Sieben Millionen Pfund soll der Elton-John-Clip gekostet haben. Gerüchte, ein Großteil davon sei Gage für Pop-Legende Elton John dementiert die Warenhauskette.

