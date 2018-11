Bergisch Gladbach

Auf energische Art und Weise hat eine Rentnerin in Bergisch Gladbach einen Exhibitionisten vertrieben. Wie die Polizei in mitteilte, hatte der Mann in einem Park in Richtung des Weges onaniert, auf dem die Rentnerin ging. Die 78-Jährige vermutete, dass es sich dabei um den gleichen Mann handelt, der ihr bereits einige Wochen zuvor in gleicher Weise begegnet war.

Das wollte die Frau ihm offenbar nicht durchgehen lassen – und sprach ihn mit den Worten an: „Sind Sie Ferkel schon wieder da?!“ Daraufhin verschwand der Exhibitionist auf seinem Fahrrad.

Die 78-Jährige meldete den Fall der Polizei, diese sucht nun nach dem Mann und Zeugen.

