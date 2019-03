Berlin

Drei Wochen nach ihrem Verschwinden fehlt von der Berliner Schülerin Rebecca (15) weiter jede Spur. Im Visier der Ermittler steht vor allem der Schwager der Schülerin, der 27-Jährige sitzt seit vergangenen Dienstag in Untersuchungshaft. Inzwischen stehen aber offenbar auch die Eltern des Mädchens in der öffentlichen Schusslinie.

„Wir kriegen komische Anrufe, dass wir die Mörder sind“, sagten die Eltern laut dem Fernsehsender RTL. „Wir verheimlichen nichts. Natürlich machen wir uns Sorgen um unsere Tochter.“ Die Eltern und Schwestern von Rebecca hatten zuletzt immer wieder betont, dass sie den in Untersuchungshaft sitzenden Schwager weiterhin für unschuldig halten. „Dass er ihr etwas angetan hat, ist undenkbar. Er ist ein ganz lieber Mensch“, hatte zuletzt Rebeccas Schwester Vivien der „ Bild am Sonntag“ gesagt.

Mehr zum Thema: Kommt Rebeccas Schwager schon bald wieder frei?

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass Rebecca getötet wurde. Sie hielt sich zuletzt in dem Haus auf, in dem eine ihrer Schwestern mit Mann und Kind lebt. Am Morgen des 18. Februar erschien sie aber nicht zum Unterricht. Die Ermittler nehmen an, dass sich der Schwager zuletzt allein mit Rebecca im Haus aufhielt und dass sie das Haus nicht lebend verließ. Der Verdächtige schweigt zu den Vorwürfen.

Von RND