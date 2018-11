Berlin

Rund 560 Polizeibeamte sollen an den Razzien in Kreuzberg, Neukölln und Friedrichshain am frühen Donnerstagmorgen beteiligt gewesen sein. Sie vollstreckten mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und stürmten unter anderem mit schwerem Gerät und Spezialkräften ein besetztes Haus in der Rigaer Straße, das laut Spiegel Online als linksautonome Zentrum gilt. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Tat im Mai ist Grund für Razzien

Grund für den Einsatz war eine gefährliche Körperverletzung und eine Sachbeschädigung im Mai dieses Jahres. Mehrere Unbekannte hatten damals einen Spätkauf in Kreuzberg überfallen, nachdem der Betreiber mit einer Kundin in Streit geraten war. Sieben Verdächtige konnten laut Polizeisprecher identifiziert werden. Sie sollen bei dem Überfall den Verkäufer verletzt und das Geschäft beschädigt haben. Ziel der Razzien sei es auch gewesen, Beweismittel für das Ermittlungsverfahren zu beschlagnahmen. Die Durchsuchungen liefen ohne Zwischenfälle ab.

