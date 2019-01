Nottuln

Eine Feuerwerksrakete soll im Münsterland einen Hausbrand ausgelöst und das betroffene Gebäude völlig zerstört haben. Nach dem Feuer in der Silvesternacht in Nottuln habe ein Gutachter eine auf dem Balkon des Einfamilienhauses gelandete Rakete als Ursache ermittelt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Das Gebäude brannte demnach ab, den Schaden beziffern die Ermittler auf etwa 260 000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Hausbewohner selbst keine Schuld trifft.

Von RND/dpa