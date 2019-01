Nürnberg

Bei einem Streit in Nürnberg sind zwei Männer von einer S-Bahn überfahren und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, gerieten am S-Bahnhof Frankenstadion in der Nacht zum Samstag mindestens vier Leute aneinander. Drei Männer fielen bei dem Streit auf die Gleise. Einer von ihnen konnte sich vor dem einfahrenden Zug in Sicherheit bringen. Die beiden anderen Männer wurden überrollt und tödlich verletzt.

Bislang konnte die Polizei keine weiteren Angaben zu den Opfern machen. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Der Auslöser der Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach dem dritten Beteiligten.

Zwei Personen auf der Flucht

„Die Person, die sich aus dem Gefahrenbereich im Gleis retten konnte und die vierte, die nicht auf die Schienen fiel, sind flüchtig“, sagt Polizeisprecher Wolfgang Prehl gegenüber nordbayern.de. Das Videomaterial vom S-Bahnsteig werde aktuell ausgewertet.

Am Ort trafen die Einsatzkräfte auf zahlreiche Menschen, sowohl am Bahnsteig als auch im Zug, die von mehreren Notfallseelsorgern betreut wurden. Der Bayerische Rundfunk berichtete, es handele es sich dabei unter anderem um eine Gruppe Minderjähriger, die gerade von einer Party gekommen sei.

Von RND/dpa