München

Am Münchener Landgericht II hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der mit einem Kleinbus ins Wohnzimmer seiner Ex-Freundin gerast ist. In blinder Wut über die Trennung und eine neue Liebesbeziehung der Frau habe der Mann beschlossen, die 30-Jährige und deren neuen Lebensgefährten zu töten, hieß es am Dienstag beim Prozessauftakt in der Anklage. Auch das Leben der kleinen Tochter seiner Ex-Freundin habe er riskiert, diese sei jedoch nicht im Haus gewesen. Der Deutsche gab zu, am Tatabend Mitte Juni 2018 mit einem Kleinbus in die Terrassentür gefahren zu sein. Eine Tötungsabsicht habe er jedoch nicht gehabt.

Der Mann drückt seine Frau zu Boden

Die Ex-Freundin und ihr neuer Freund waren den Angaben zufolge nicht im Raum, als das Auto in das Wohnzimmer raste. Nach der Attacke sei die Frau nach draußen gerannt. Dort habe der Mann sie zu Boden gedrückt und mit der Hand ihr Gesicht zusammengedrückt. Die 30-Jährige zog sich nach eigenen Angaben eine Brustkorbprellung zu und lässt sich wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung therapieren. In ihrer Zeugenaussage beschrieb sie den Angeklagten als unauffällig und nie aggressiv. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage bis Mitte Mai angesetzt.

Von RND / dpa